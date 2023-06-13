Çal'da kadınlar kendi aralarında voleybol turnuvası düzenliyor

Denizli'nin Çal ilçesinde, kırsal Yukarıseyit Mahallesi'nde kadınlar kendi aralarında voleybol turnuvası düzenliyor. Kadınların bir araya gelmesini sağlayan Müesser Lahnacı, kadınlardan oluşan 6 takım kurduklarını ve yaklaşık 2 aydır kendi aralarında turnuva düzenlediklerini söyledi. Kadınlar gündüzleri koyun güdüp bahçe ve tarlalarda çalışıyor, akşamları ise bir araya gelip voleybol oynuyorlar.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinin kırsal Yukarıseyit Mahallesi'nde kadınlar gündüzleri koyun güdüp bahçe ve tarlalarda çalışıyor, akşamları ise bir araya gelip, voleybol oynuyor. Kadınların bir araya gelmesini sağlayan Müesser Lahnacı (23), "Kadınlardan oluşan 6 takım kurduk. Yaklaşık 2 aydır kendi aramızda turnuva düzenliyoruz, maç yapıyoruz" dedi.

Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan ve gündüzleri hayvanlarını otlatan Müesser Lahnacı, bir süre önce kadınlardan oluşan voleybol takımı kurmaya karar verdi. Bu fikrini mahallede yaşayan kadınlarla paylaşan Lahanacı, 18 yaşından 60 yaşına kadar kadınların yer aldığı 6 ayrı takım kurdu. Kadınlar kendi arasında para toplayıp, file aldı. Kadınlar gündüzleri koyun güdüp, inek sağdıktan ve bahçe ve tarlalarda çalıştıktan sonra kapalı pazar yerinde toplanıp, voleybol oynamaya başladı. Haftanın en az 4 günü bir araya gelip, voleybol oynayan kadınlar, kendi aralarında da turnuva yapmaya başladı.

Gündüzleri çalıştığını, akşamları ise voleybol oynadığını belirten Hatice Davulcu (28), "Kadınlar için sosyal bir etkinlik oldu, köydeki kadınlar da bu sayede kaynaştı. İnsanlar genelde sosyal medyada zaman geçiriyorlar. Bu tür etkinlikler bizi sosyal medyadan da uzaklaştırıyor. Bizim için güzel oldu" dedi.