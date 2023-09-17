Niğde'de iki çakalın oyun oynaması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken o anlar da cep telefonuyla kaydedildi.

Çakalların oyunu merakla izlendi

NİĞDE - Niğde'de iki çakalın oyun oynaması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken o anlar da cep telefonuyla kaydedildi.

Niğde merkez Efendibey Mahallesi Ayhan Şahenk Mezarlığı karşısındaki boş arazide iki çakalın oyun oynadığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çakalların sağa sola koşarak birbirlerini kovalaması vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.