Cadde ortasında yürüyen leyleği görenler şaşkına döndü

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde cadde ortasında ve mahalle aralarındaki sokaklarda yürüyen, yorulduğu zaman da kaldırım üzerlerinde dinlenen leyleği görenler şaşkına döndü.

Beyşehir'in en işlek caddelerinden olan Özdilek Caddesi üzerinde gökyüzünde olması gerekirken yol ortasında motorlu araçların arasında gelişigüzel yürüyen bir leyleği gören sürücüler gözlerine inanamadı. Leyleğe çarpmamak için hızını düşüren ya da durmak zorunda kalan sürücüler daha sonra yoluna devam etti. Bir köpeğin peşine düşerek kovalaması ile kaçarak sokak aralarında izini kaybettiren leylek mahalle aralarında gezerken Evsat Mahallesi'nde farklı bir güzergahta ortaya çıktı. Düştüğü ve ayaklarından yaralı olduğu düşünülen, kanatlarını çırptığı halde havalanamadığı anlaşılan leyleği Evsat Mahallesinde yol üzerinde gören çarşı esnaflarından Hamza Şişbot, zabıta ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Hamza Şişbot, "Oğlumla birlikte motorla bahçeden geliyorduk. Yolda yürüyen bir leylek gördük. Yaklaştık yanına baktık, uçamıyor. Yakaladık, zabıtaya haber verdik. Onlar da milli parklara teslim etmek üzere geldiler, aldılar" ifadelerini kullandı.

Verilen adrese gelen zabıta ekiplerinin leyleği milli parklar görevlilerine teslim etmek üzere araca alırken, göçebe kuşun tedavisinin yapıldıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.