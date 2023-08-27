Büyükçekmece TÜYAP Mevkiinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara sıçradı ve yüzlerce dönümlük arazi küle döndü. İtfaiye ekipleri ve helikopterlerin müdahalesiyle yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BÜYÜKÇEKMECE TÜYAP mevkiinde otlarda çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Birçok ilçeden itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yüzlerce dönümlük arazi küle döndü. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi TÜYAP mevkiinde saat 13.30 sıralarında otlarda çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, AFAD, iş makinası ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Evlere sirayet etmek üzere olan alevler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile durduruldu. 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıktığı yerde arıcılık ile uğraşan Murtaza Kumbasar, Yangın aşağıda vadide çıktı. Önce orası yandı, sonra yukarı doğru çıktı. Dikenlerden dolayı. Daha sonra arılara geldi. Arıların bir kısmını çıkardık. 5 10 tane daha kaldı arkadaşları bekliyorum. İtfaiye yetişti yangını söndürdü