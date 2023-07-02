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Büyükçekmece önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Büyükçekmece önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Büyükçekmece Bababurnu önlerinde meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne içerisinde bulunan 4 kişi emniyetle West İstanbul Marina'ya ulaştırıldı.

Büyükçekmece önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Bababurnu önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Yaşam

Büyükçekmece İstanbul Marina Yaşam Haberler

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