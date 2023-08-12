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Büyükçekmece Gölü'nden çarpıcı görüntüler

Yaşam Haberleri

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Büyükçekmece Gölü'nde çekilme yaşanıyor. Havadan drone ile çekilen görüntülerde kara parçalarının ortaya çıktığı görülüyor.

Büyükçekmece Gölü'nden çarpıcı görüntüler

Suların büyük kısmı çekildi, kara parçalar ortaya çıktı

İSTANBUL - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kentin su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'ndeki çekilmede devam ediyor. Havadan drone ile çekilen çarpıcı görüntülerde kara parçaların ortaya çıktığı da görüldü.

Sıcak geçen Temmuz ayı sonrasında İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan baraj göllerinin büyük kısmında çekilme yaşandı. Çekilme yaşanan yerler arasında Büyükçekmece Baraj Gölü'de de çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Yüzde 15 seviyelerine inen baraj gölünün su oranı, kara parçalarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Havadan dron ile çekilen görüntülerde barajın kıyılarındaki metrelerce çekilme ve ortaya çıkan kara parçaları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Yaşam

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