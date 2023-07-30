Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi hızla düşüyor. İstanbul barajlarında da doluluk oranları düşüş gösteriyor. Gölün kurumasıyla birlikte balık tutma ve piknik gibi aktiviteler yapılamaz hale geldi.

BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde su seviyesi hızla düşüyor. Önceden balık tutulan yerlerden geriye kurayarak parçalanan toprak kaldı. İSKİ verilerine göre, şu an yüzde 18.47 doluluk oranına sahip Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.55'ti. Çevre sakinlerinden Oktay Cantürk, "Göl kuraklık sebebiyle yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildi. Göl çekilmeden önce vatandaşlar buraya balık tutmaya gelirdi" dedi.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ HIZLA DÜŞÜYOR

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarındaki hızlı düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 37.49 olarak ölçüldü. Bir yıl önce bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 66.79 olarak ölçülmüştü. Bugün ölçülen değerin 2014 yılından bu yana Temmuz aylarında ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. İstanbul'un barajlarında 325.7 milyon metre küp su kaldığı belirtildi.

GEÇEN YIL YÜZDE 74.55 İDİ, BU YIL YÜZDE 18.47'YE DÜŞTÜ

"ÖNCEDEN BURADA PİKNİK YAPILIR BALIK TUTULURDU"

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranı 30 Temmuz Pazar günü, yüzde 18.89, Büyükçekmece Baraj gölünde yüzde 18.47, Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53.07, Elmalı Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 28.34, Istrancalar'da yüzde 34.14, Kazandere'de yüzde 07.69, Ömerli Barajı'nda yüzde 70.41, Pabuçdere'de yüzde 04.72, Sazlıdere'de yüzde 21.26, Terkos Barajı'nda ise, yüzde 24.93 olarak ölçüldü.