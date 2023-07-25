Büyükçekmece'deki Engelli Bakımevi Tahliye Edildi

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir çalışanın bakıma muhtaç hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra kapatılma kararı alınan engelli bakımevi, gece saatlerinde tahliye edildi. Bakımevinde kalanlar farklı kuruluşlara sevk edildi.

Büyükçekmece'de, özel bir bakımevinde görev yapan çalışanın hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bakımevine giderek incelemede bulundu. İncelemelerin ardından bakımevi kapatılırken, görüntülerde yer alan çalışan ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bakımevinde kalan bakıma muhtaç kişiler ise gecenin ilerleyen saatlerinde tahliye edilerek çevredeki bakımevlerine yerleştirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI