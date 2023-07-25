BÜYÜKÇEKMECE'deki Bakımevinde Şiddet Görüntülerine Yeni İddia

BÜYÜKÇEKMECE'deki bakımevinde şiddet görüntülerine yansıyan çalışanla ilgili yeni iddia ortaya atıldı. Bakımevinden tahliye edilen 70 yaşındaki Tamer Uzkan, 'Bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu. O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu.' dedi.

Sosyal medyada yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hastaya bakımevi çalışanı Nuri C.'nin şiddet uyguladığı, Melek P.'nin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken gülüşmeleri duyuluyordu. Olay sonrası gözaltına alınan Nuri C. ile Melek P., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Bakımevi geçici olarak kapatılırken bakımevinde kalan yaşlı ve engelliler, dün gece çevredeki kurumlara yerleştirildi. Bazı aileler, yakınlarının kapatılan bakımevinde kalan eşyalarını almaya geldi.

"O BENİM BAŞIMA VURDU BEN ONUN BAŞINA VURDUM"

"PARKTA YATTIM"

"YAPACAK BİRŞEY YOK BÖYLE İNSANLAR ÇIKIYOR"

"BURADA KALMALARINI İSTEMİYORDUK"