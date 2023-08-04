Büyükçekmece'de Vatandaşlar Sahile Akın Etti

Büyükçekmece'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile akın etti. Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Büyükçekmece'de bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışırken, bazıları ise otobüs duraklarının gölgesinde sıcaktan korunmaya çalıştı. Sahildeki kalabalık ise hafta sonunu aratmadı. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Büyükçekmece'de vatandaşlar denize girerek serinledi.

BÜYÜKÇEKMECE'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile akın etti. Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Büyükçekmece'de bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışırken, bazıları ise otobüs duraklarının gölgesinde sıcaktan korunmaya çalıştı. Sahildeki kalabalık ise hafta sonunu aratmadı.

Kimi ağaç gölgesinde serinlemeye çalıştı, kimileri otobüs duraklarının gölgesinde kendini sıcaktan korudu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Büyükçekmece'de sahile akın etti. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Büyükçekmece'de vatandaşlar denize girerek serinledi. Sahile gelen Ömer Ayna "Adana'dan geldik denize girelim diye, orası çok sıcak diye buraya geldik ama burasıda baya sıcak. İnsan duramıyor, ancak kafanı suya sokacaksın öyle kalacaksın" dedi.