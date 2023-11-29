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Büyükçekmece'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

29 Kasım 2023 11:09 Son Güncelleme: 11:11 Abone Ol

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaza, otomobilin kediye çarpmamak için yavaşlaması sonucu meydana geldi. Hasta nakil ambulansına çarpan hafif ticari araç sürücüsü ise tedavi edildi.