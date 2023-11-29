Büyükçekmece'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı
Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaza, otomobilin kediye çarpmamak için yavaşlaması sonucu meydana geldi. Hasta nakil ambulansına çarpan hafif ticari araç sürücüsü ise tedavi edildi.
Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
???????D-100 kara yolunun Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan kediye çarpmamak için aniden yavaşladı.
Bu sırada otomobile çarpmamak için şerit değiştiren Silivri Belediyesine ait 34 EZU 614 plakalı hasta nakil ambulansına arkadan gelen E.İ. idaresindeki 42 AOA 337 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.