Büyükçekmece'de TIR Devrildi, Şoför Yaralandı

Büyükçekmece'de inşaat malzemesi yüklü bir TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. TIR şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada yol trafiğe kapatıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği inşaat malzemesi yüklü TIR bariyerlere çarparak devrildi. TIR şoförü yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında Kumburgaz-Büyüçekmece yolu üzerinde meydana geldi. 34 UJ 5074 plakalı inşaat malzemesi yüklü TIR şoförü Ali Arslan (52) yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler devrilen TIR'ın ön camını kırarak yaralanan şoförü çıkardı. Yaralı sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. TIR'daki inşaat malzemeleri yola döküldü. Ekiplerin çalışmasıyla yol temizlendi. Kazada nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.