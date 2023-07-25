Büyükçekmece'de Servis Şoförü Köpeği Ezdi, Diğer Sürücü Veterinere Götürdü

Büyükçekmece'de bir servis şoförü, mahallelinin beslediği köpeği ezdi. Olay yerinden kaçan şoförü, başka bir sürücü yaralı köpeği veterinere götürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda köpeğin durumu ağır olduğu belirtildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir kişi kullandığı servisle, mahallelinin baktığı 'Kral' isimli köpeği yol kenarında durduğu sırada ezdi. Servis şoförü olay yerinden kaçarken, yoldan geçen başka bir sürücü yaralı köpeği aracına alarak veterinere götürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi Gölboyu Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında yaşandı. 34 LMS 718 plakalı servis aracı caddede ilerlediği sırada mahalle sakinlerinin beslediği 'Kral' isimli köpeğin üzerinden geçti. Servis şoförü köpeği ezerken, diğer köpekler havlayarak etrafına toplandılar. Şoför ise araçtan inmeden olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen başka bir sürücü, köpeğin yaralı olduğunu görünce durdu. Çevredekilerin yardımıyla yaralı köpeği otomobiline alan sürücü, Büyükçekmece Belediyesi'ne ait barınağa götürdü. Kral, barınaktaki veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

"ÜSTÜNDEN GEÇİP BASIP GİDİYOR"

Başka bir mahalleli Cengiz Takliş, "Ben aşağı indiğimde yol ortasında yatıyordu. Ben onu görünce şok oldum. Ayağı parçalanmış, çırpınıyordu. Onun olduğu her yerde, her taraf kan içindeydi. Hep burada yatardı. Biz onu besleyip bakıyorduk, mahallenin köpeğiydi" ifadelerini kullandı.