Büyükçekmece'de servis minibüsü sahipsiz köpeği ezdi

Büyükçekmece'de bir servis minibüsü, caddede uyuyan sahipsiz köpeği ezdi. Köpeğin tedavisi devam ediyor.

Büyükçekmece'de servis minibüsünün caddede uyuyan sahipsiz köpeği ezmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Gölboyu Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, yerde yatan sahipsiz köpeğin üzerinden geçti.

Minibüs, bir süre durduktan sonra yoluna devam etti.

Mahalle sakinleri "Kral" ismini verdikleri köpeği veterinere götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan köpek, daha sonra Büyükçekmece Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Tedavisi süren sahipsiz köpeğin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Servis minibüsünün caddede uyuyan sahipsiz köpeği ezme anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Takniş, sahipsiz köpeğin sürekli aynı yerde bulunduğunu belirterek, "Gelir burada yatardı. Biz beslerdik. Mahallemizin köpeğiydi. Kral koymuştuk adını." diye konuştu.

Mahalle sakini Ali Çağıran da sürücünün köpeğin üzerinden geçtikten sonra geri gelip tekrar geçtiğini anlatarak, "Basıp gidiyor sürücü. Duyarlı olalım onlar da candır." ifadelerini kullandı.