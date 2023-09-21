Büyükçekmece'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Simit Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler arazide büyürken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki evlere sirayet etmeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - İSTANBUL