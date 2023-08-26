Büyükçekmece'de çıkan yangın helikopter desteği ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece'de makilik alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de makilik alanda çıkan yangın, helikopter desteği ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çok sayıda ilçeden destek itfaiye ekiplerinin de geldiği yüzlerce dönümlük alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, bugün 13.00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek yüzlerce dönümlük makilik alanı küle çevirdi. Evlere sirayet etmek üzere olan alevler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kontrol atına alındı. TOMA ve helikopter desteğinin de bulunduğu yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda söndürülürken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.