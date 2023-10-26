Büyükçekmece'de eşinden boşanmak için adliye önünde kayınpederi tarafından vurularak öldürülen Suat Emre'nin cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Büyükçekmece'de kayınpeder tarafından öldürülen damat son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece'de 15 yıllık eşinin babası tarafından öldürülen damat son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de eşinden boşanmak için geldiği adliye önünde kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürülen Suat Emre bugün son yolculuğuna uğurlandı. Emre'nin cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ne dün kayınpederi tarafından vurularak öldürülen 35 yaşındaki Suat Emre için bugün Bilali Habeşi Camii cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlen cenaze namazına Suat Emre'nin ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Emre'nin cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.