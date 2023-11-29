Büyükçekmece'de İstinat Duvarı Çöktü

Büyükçekmece'de kuvvetli yağışın etkisiyle bir sitenin içinde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, sokakta ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Site sakinleri binaların boşaltılması ve mühürlenmesi gerektiğini belirtti.

BÜYÜKÇEKMECE'de kuvvetli yağışın etkisiyle bir sitenin içinde bulunan istinat duvarı çöktü. Site sakinlerinden Pınar Özer Aydın, Binaların boşaltılması mühürlenmesi gerekiyor dedi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Kuvvetli yağışın ardından istinat duvarı çöktü. Çökmede yaralanan olmazken sokakta ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. İstinat duvarının üstünde kalan evlerin boşaltılmadığı öğrenilirken, belediye ekipleri sokakta kalan araçların çıkması için çalışma yaptı.

Mahalle sakini Cengizhan Kayı, Yarım saat önce eve doğru gelmiştim. Evde sohbet ederken bir anda gürültüyle karşılaştık, deprem oldu zannettik. Dışarı çıktığımızda bir anda toprağın kaymış olduğunu gördük. Karşı komşuları uyarmıştık orada duvarda bir çatlak var sıkıntı olabilir diye. Çocuklarımız burada sokakta oynuyor, arabamızla bu sokaktan geçiyoruz. Ben yarım saat önce geçmeseydim, altında kalabilirdim dedi.

BİNALARIN BOŞALTILMASI VE MÜHÜRLENMESİ GEREKİYOR

Site sakinlerinden Pınar Özer Aydın ise, Burada sitede oturuyorum. Sabah saatlerinde böyle bir çökme yaşadık ama ciddi bir tehlike var evde oturmamız şu an sakıncalı. Çevre bakanlığının konuyla ilgili işlem yapması gerekiyormuş. Belediyeyi aradık sadece gelip yolu açtılar araçlarımızı kurtarabildik. Bunun dışında yapılabilecek bir şey yok diyorlar. Binaların boşaltılması mühürlenmesi gerekiyor. Aynı şekilde diğer iki bina tehlikede dedi.