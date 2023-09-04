Büyükçekmece'de park halindeki bir İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüs küle dönerken, o anlar cep telefonunu kamerana yansıdı.

Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

İETT otobüsünün alev alev yanma anı kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de park halindeki bir İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüs küle dönerken, o anlar cep telefonunu kamerana yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Durakta park halinde bulunan bir İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otobüs alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Dakikalar içerisinde otobüs küle dönerken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.