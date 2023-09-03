Büyükçekmece'de İETT Otobüsü Alev Alev Yandı

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüs küle dönerken, o anlar cep telefonunu kamerana yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Durakta park halinde bulunan İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otobüs alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Dakikalar içerisinde otobüs küle dönerken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL