Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu kaza anı güvenlik kamerasında

Büyükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonunun geriye doğru süratle ilerleyerek bariyerlere çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Güzelce mevkisi Ankara istikametinde ilerleyen 34 DU 2660 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine geri doğru hareket etti. Süratle ilerleyen kamyon, bariyerlere çarparak iki yolun arasındaki toprak alanda durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı, sürücü yara almadan atlatırken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun hızla geri doğru gitmesi, bariyerlere çarptıktan sonra toprak alana çıkarak durabilmesi yer alıyor.