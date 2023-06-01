Büyükçekmece'de Duvar Delinerek Yavru Kedi Kurtarıldı

BÜYÜKÇEKMECE'de bir mağazanın içindeki alçıpan duvarın içine giren yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alkent 2000 Mahallesi'nde bir giyim mağazasında çalışanlar, içeriden kedi sesi geldiğini fark etti. Çalışanlar, bir süre sonra sesin alçıpan duvarın içerisinden geldiğini anladı. Bulduğu bir delikten alçıpanın içine girerek sütun şeklindeki bölüme kadar gelen ve buradan çıkamayan yavru kedi için itfaiyeye haber verildi. Mağazaya gelen itfaiye ekibi, sütun şeklindeki dekorun içindeki kediyi kurtarmak için iş yeri sahiplerinin onayı ile duvarda delik açtı. Yavru kedi, açılan delikten çıkarılarak kurtarıldı.