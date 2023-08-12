Büyükçekmece'de bir evin yüzme havuzuna düşen yavru tilki itfaiye tarafından kurtarıldı. Tilki, veterinere teslim edilerek bakımları yapıldıktan sonra doğaya bırakılacak.

Büyükçekmece'de boş havuza düşen tilki kurtarıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir evin yüzme havuzuna düşen yavru tilki itfaiye tarafından kurtarıldı.

Büyükçekmece'de önceki gün yavru bir tilki, evin boş olan yüzme havuzunun içine düşüp mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar tilkiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. Havuza giren itfaiye tilkiyi kurtardı. Veterinere teslim edilen tilki bakımlarının yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.