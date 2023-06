Büyük Marmara Artvinliler 2. Pişi Festivali Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenlenen Büyük Marmara Artvinliler 2. Bişi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bir dernek tarafından düzenlenen Büyük Marmara Artvinliler 2. Pişi Festivali, Artvinlileri Küçükelmalı Tabiat Parkında buluşturdu. Türkiye'nin birçok ilinden Artvinlilerin katıldığı programda Artvin yöresi sanatçıları sahne alırken sanatçıların söylediği parçalarla gelen misafirler yağmurlu havaya aldırış etmeden horon oynadılar. Gebze Halk Eğitim Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Artvin yöresine ait halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.

"Depremzede Vatandaşlar Unutulmadı"

Gelen misafirlere pişi ikram edilirken düzenlenen programda depremzedeler için yardım kampanyası yapıldı. İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Köksal Turan, 2019 yılında kurulan derneğin başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirterek programdan elde edilecek gelirin deprem bölgesine kırtasiye yardımı ve bişi ikramı yapacaklarını ifade ederek alanda kurulan standa ki yardım kutusuna herkesin gönlünden ne koparsa yardım etmesini istedi.

Programa katılıp konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Birlik ve beraberliği pekiştirmek adına güzel bir etkinlik oldu. Başkanımızı kutluyorum. Depremzedelere yardım etmek amacıyla düzenlenen bu programda başkanımız ve ekibi çok güzel çalıştılar. Deprem bölgesine bende gittim oraya destek her zaman lazım. Vatandaşlarımız ve devletimiz her zaman onların yanında oldu. Türk milleti gerçekten birlik beraberliği seven mazlumun yanında olan bir sıkıntısı olan insanların yanında olmayı seven insanlar. Burada toparlanan yardımlar öğrencilere kırtasiye desteği olarak gidecek" dedi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, hava muhalefetine rağmen bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu tabiat harikası yerde Artvin'i hatırlatan bu alanda görüyoruz ki hemşerilerimiz gelmiş burayı şenlendirmiş. Bu tür festivaller birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmek adına çok önemlidir. Bizde İnegöl belediyesi olarak bu tür çalışmalarda derneklerimize destek oluyoruz olmaya da devam edeceğiz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Başkan Tekin, Pazaryeri İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral, Bursa, Ankara, İstanbul, İzmit, Sakarya, Samsun ve diğer illerden dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK