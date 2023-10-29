'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü' Bağdat Caddesi'nde gerçekleşti

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi'nin organize ettiği Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü, 19.23'te Bağdat Caddesi'nde başladı. Yürüyüşün ardından sanatçı Zülfü Livaneli, Caddebostan Sahili'nde sahne aldı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşleri ile her yıl 29 Ekim kutlamalarının merkezi haline gelen Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde de coşkulu kutlamalara ev sahipliği yaptı. Bağdat Caddesi'nde gerçekleşen "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü" saat 19.23'te Suadiye Işıklar'da başladı. Yürüyüşe binlerce vatandaş akın etti. Kadıköy Belediyesi tarafından binlerce Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalenin dağıtıldığı yürüyüş, İskele Sokak'ta son buldu. Kadıköy'de 100. yıl coşkusu, Zülfü Livaneli'nin Caddebostan Sahili'nde verdiği konserle son buldu.