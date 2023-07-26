Bursalı iş adamı Erol Saçmacı son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa'nın tanınmış iş adamlarından Erol Saçmacı, rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Saçmacı, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bursalı iş adamı Erol Saçmacı, son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'nın tanınmış iş adamlarından 74 yaşındaki Erol Saçmacı, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördü. Uzun süre ayakkabı sektöründeki faaliyetinin ardından inşaat sektörüne de atılan Saçmacı, hayatını kaybetti. Saçmacı, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam