Bursalı İş Adamı Doğan Rekkalı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği üyesi olan Doğan Rekkalı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Saints 'N' Sinners'ın davulcusu olan Rekkalı'nın ölümü, grup tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği üyesi olan Doğan Rekkalı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Saints 'N' Sinners'ın davulcusu olan Bursalı iş adamı Doğan Rekkalı dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rekkalı'nın ölüm haberini Saints 'N' Sinners Grubu sosyal medya hesabından duyururken yaptıkları paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"On altı yıllık grup arkadaşımız ve ebedi dostumuz, Saints 'N' Sinners'ın enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen davulcusu Doğan Rekkalı'yı maalesef 13 Eylül Çarşamba günü kaybettik. Doğan kişiliğiyle, yeteneğiyle, ürettikleriyle çoktan adını heavy metal tarihine ve kalplerimize çıkmayacak şekilde kazıdı. Anısı hep bizlerle, Doğan hep Saints 'N' Sinners'la olacak."

Rekkalı'nın cenazesi 15 Eylül 2023 Cuma günü Bursa Organize Sanayi Cami'nde kılınacak öğle namazına müteakip Hasköy Aile Kabristanı'na defnedilecek. - BURSA