Bursa Yenişehir'de orman yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Terziler ve Dereyörük Mahalleleri arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yenişehir ilçesi Kuzguncuk mevkiinde ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, 177'ye ihbarda bulundu. İhbar Üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Havadan da helikopterin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.