Bursa'ya Yeni Yaşam ve Eğlence Merkezi: Downtown

Atış Şirketler Grubu tarafından Bursa'da 'Hayallerin Şehri' sloganıyla hayata geçirilen DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde, 200 seçkin marka yer alacak. Mimarisi, sosyal ve kültürel alanlarının yanı sıra cadde ve teraslarıyla 650 bin metrekare alanda hayata geçirildi.

7 bin metrekarelik yeşil alanı, geleneksel alışveriş kültürünün yanında cadde mağazaları, Türk ve dünya mutfağının lezzetleri, kültür-sanat merkezleri, aile ve çocuk eğlence alanları, dijital müze, gösteri havuzu ve konferans salonlarıyla öne çıkan proje Bursa'da ilk kez yer alacak 30 markaya da ev sahipliği yapıyor.

Meditown Sağlık Merkezi ve sosyal yaşam alanlarının yanı sıra bin 8 adet farklı tipte konut ve rezidansın bulunduğu Downtown Bursa, ayrıca 200 odalı, 5 yıldızlı şehrin lüks konseptli otelini de bünyesinde bulunduruyor.