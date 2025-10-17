Bursa'ya ne zaman yağmur yağacak?

Bursa'daki barajlar adeta kurudu. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su kalmadı. Bölgede bilinçsiz sulama yapıldığını vurgulayan DOĞADER Başkanı Murat Demir, "Bu tablo böyle devam ederse, yakın zamanda sofralarımızda domates, patlıcan, şeftali gibi ürünleri bulmak da zorlaşacak" uyarısında bulundu. Kentte gözler, umutla beklenen yağışlara çevrildi.

BURSA'DA YAĞMUR BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan uzun süreli kuraklık, Bursa'yı ciddi bir su krizinin eşiğine getirdi. "Yeşil Bursa" olarak bilinen kentte, hem içme hem de tarımsal sulama kaynakları alarm veriyor. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya'nın bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı tamamen kurudu.

Barajlardaki su seviyesi 28 Eylül'de yüzde 2,33 iken, 12 Ekim'de yüzde 0,49'a, 15 Ekim'de ise yüzde 0,15'e kadar geriledi. Son ölçümlerde ise barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0 olarak kaydedildi.

SU İHTİYACI KUYULAR VE PINARLARDAN KARŞILANIYOR

Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'da günlük su tüketimi ortalama 525 bin metreküp. Bu ihtiyacın önemli bir bölümü artık barajlardan değil, Çınarcık Barajı'ndan temin edilen 100 bin metreküp su ile kuyular ve doğal pınar kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu geçici çözümler kentin uzun vadeli su ihtiyacını karşılamaya yetmiyor.

PLANLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ, 1 Ekim'den itibaren su tüketimini dengelemek amacıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saatlik planlı su kesintileri uyguluyor. Bu önlemle suyun adil şekilde dağıtılması hedefleniyor ancak kentte hayatın birçok alanında günlük düzen bozulmuş durumda.

TARIMDA KRİTİK TEHLİKE

Kuraklık sadece içme suyunu değil, tarımı da tehdit ediyor. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Bursa Ovası, ülkenin sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor. Şeftali, armut, incir, kiraz, zeytin, çilek, üzüm, ceviz, Brüksel lahanası, enginar, domates ve fasulye gibi ürünlerin yetiştiği bölgede üretim riske girmiş durumda. Uzmanlar, yağışların gecikmesi hâlinde tarımsal üretimde ciddi kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

GÖZLER GÖKYÜZÜNDE

Vatandaşlar ve çiftçiler, barajları yeniden dolduracak yağışların ne zaman geleceğini merakla bekliyor. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor ancak bu yağmurların baraj seviyelerini kayda değer biçimde yükseltmesi zor görünüyor. Bursa'nın su sorununu çözebilmesi için uzun süreli ve etkili yağışlara ihtiyaç duyuluyor.

