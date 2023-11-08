Bursa Orhangazi'de Kamyonet Devrildi

Bursa Orhangazi'de otoyol kavşağı çıkışında kontrolden çıkan bir kamyonet bariyere çarparak devrildi. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden gelip İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Muhammet Şükrü Öztürk (38) idaresindeki 35 AVC 716 plakalı kapalı kasa kamyonet Orhangazi kavşağında kontrolden çıktı.

Bariyere saplanıp devrildi

Devrilen kamyonet kavşaktaki bariyere saplandı. Kazada kamyonet hurdaya döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevkedildi. Kamyonetten çıkarılan sürücü Muhammet Şükrü Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Kaza yapan kamyonet çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA