Bursa İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yöne geçerek cip ile kafa kafa çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle geri giden cip arkasındaki otomobile çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi, Kozluca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyreden sürücü Yusuf Can Yeşildağ(25) yönetimindeki 06 DC 4374 hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle geri giden cip ise arkasından gelen sürücü Nadir Yol (43) yönetimindeki 43 YB 691 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Can Yeşildağ ile cipteki yolcu Rabia Çalık(40) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek cip ile kafa kafaya çarpıştığı, çarpışmanın şiddetiyle geri giden cipin arkadan gelen otomobile çarptığı görülüyor.