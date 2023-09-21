Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan alpaka, neşe kaynağı oldu. ' Eylül' adı verilen alpaka, büyüklerinin koruması altında bulunduğu ortama alışmaya çalışıyor.

Dünya standartlarında modern bahçe olarak 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi bulunuyor. Hayvanlar için doğal yaşam alanı sunulan alanda, ziyaretçilere de nefes alabilecekleri ortam sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri neşe kaynağı oldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan alpaka, ailesinin koruması altında yaşayacağı alana alışmaya çalışıyor. 'Kömür', 'İnci', 'Demir' ve 'Karamel' adında 4 alpakanın yeni üyelerine ' Eylül' adı konuldu. Demir ile Kömür çiftinin yavrusu Eylül'ün ürkek tavırları sevimliliği bir kat daha arttırdı. Çimlerin üzerinde sağa sola koşuşturan Eylül, bakıcının kucağında ise şaşkın bakışlarıyla dikkat çekti.

Ana vatanı Avustralya olan alpakaların bakımına da yetkililerce özen gösteriliyor. Alpakaların gebelikleri 242 ile 345 gün arasında sürer ve genellikle tek bir yavru doğuruyor. Yoncanın yanı sıra elma ve havuç ile de beslenen alpakalar için özel alan oluşturulurken, ziyarete gelenler de ilgi gösteriyor.

Yeni doğan alpaka ile hayvanat bahçesinin üye sayısı, 129 türden 969'e çıktı. - BURSA