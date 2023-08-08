Bursa'daki kazada ölen 3 genç, eğlenmeye gidiyormuş
Yaşam Haberleri
Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenmeye giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Eren Kaya'nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı. Eren Kaya, boşanan ailesinin tek çocuğu olarak biliniyordu.
Bursa'daki kazada ölen 3 genç, eğlenmeye gidiyormuş (2)
Bursa'da, arkadaşlarıyla eğlenmeye giderken otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Eren Kaya (21) da son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı. Gemlik Veysel Karani Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilen Eren Kaya'nın, boşanan ailesinin tek çocuğu olduğu ve annesiyle yaşadığı öğrenildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam