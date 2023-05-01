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Bursa'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Bursa'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Yaşam Haberleri

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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