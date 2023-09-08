Bursa'da Yıldırım Düşmesiyle Ev Kül Oldu

Bursa'nın Keles ilçesinde bir eve yıldırım düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da bir eve yıldırım düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Keles ilçesi Kocakovacık Mahallesi'nin 1300 rakımlı Kapaklar Yaylası'nda dün gece Ramazan B.'ye ait yayla evine düşen yıldırım evi kül etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - BURSA