Bursa'da Yılan Paniği: İtfaiye Ekipleri Yakaladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ara sokakta görülen yılan, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ara sokakta görülen ve büyük korkuya neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Millet Mahallesi'nde sokakta yürüyen vatandaşlar yaklaşık bir buçuk metre boyunda bir yılan fark etti. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırımın üzerinde kaçmaya çalışan yılanı uzun uğraşlar sonucu yakalamayı başardı. Ardından Doğa Korum ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen yılanın yakalanma anları kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA