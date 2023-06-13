Bursa'da yıkılan İzvat Camisi özgün yapısına göre yeniden inşa ediliyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde kullanılamaz hale geldiği için yıkılan İzvat Camisi, Osmangazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla özgün yapısına göre tekrar inşa edilerek kente kazandırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde kullanılamaz hale geldiği için yıkılan İzvat Camisi, Osmangazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla özgün yapısına göre tekrar inşa edilerek kente kazandırılıyor.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, inşaatta incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalle sakinlerinin talebi üzerine yıkılarak yeniden inşa edilen İzvat Camisi'nin aynı zamanda Bursa'nın gönül sultanlarından merhum Mehmed Zahid Kotku'nun görev yaptığı bir cami olduğunu ifade etti.

Dündar, Selçuklu ve erken dönem Osmanlı mimarisi tarzında tasarlanan camisinin yakın zamanda ibadete açılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 700 metrekare alan üzerinde inşa edilen İzvat Camisi, geniş saçaklı, çatısı klasik alaturka kiremit kaplı, dış cephesi ise tuğla ve taş kaplama olarak yapılıyor. Kündekari giriş kapısı, kemerli pencereleri üzerinde yer alan çini alınlıkları ile kendine has bir mimariyi yansıtıyor. Cami ruhunu tam anlamıyla yaşatan bir mimari ortaya çıktı. Çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah çevre düzenlemeleriyle birlikte en yakın zamanda buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Mahallemize ve Bursa'mıza hayırlı olsun."

Çukurca Mahallesi Muhtarı Sait Çetin de caminin yeniden inşa edilmesinden dolayı mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Dündar'a teşekkür etti.