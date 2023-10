Bursa'da Yeni Yaşam ve Eğlence Merkezi Tanıtıldı

Bursa'da, Atış Grup tarafından yapılan ve 27 Ekim'de açılması planlanan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi düzenlenen programla tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ferah mimarisi, sosyal ve kültürel alanlarının yanı sıra oyun alanı, performans sanatları merkezi, dijital müzesi ve cadde dükkanlarıyla farklı bir alışveriş ve eğlence anlayışı sunan merkezin açılışı öncesinde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Ziyaretçiler etkinlikte, deneyimleme imkanı da buldukları merkezin tüm alanlarını, Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ahmet Atış öncülüğünde dolaştı.

Dijital müzede zaman geçiren misafirler, oyun alanını deneyimleyerek merkezin terasında müzik dinletisine katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi açıldıktan sonra Bursa'da her şeyin bambaşka olacağını belirtti.

Sokak ve mahalle alışkanlıklarının, toplumda önemli bir yere sahip olduğuna değinen Atış, şunları kaydetti:

"Dünya hızla değişiyor. Bu değişimde insanların yaşam alışkanları da değişiyor. İnsanlar artık ulaşılabilirliğin konforuna alışmış durumdalar. Bu yüzden her şeyi bulabildiğimiz mahalle kavramının yerini her şeyden de fazlasını bulabildiğimiz yaşam alanları alıyor. Downtown, herkesin her şeye kolaylıkla ulaşabileceği bir eğlence ve yaşam imkanı sunuyor. Dünyadan ve yurdun her yanından misafirleriyle Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, göreceksiniz ki kısa süre içinde şehrimizin çehresini değiştirecek. Yılda 15 milyon misafir beklediğimiz karma yaşam alanımızda insanlar kendilerini adeta şehrin içine kurulmuş yeni bir şehirde hissedecekler."

Dowtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nin açılışı ile birlikte gayrimenkul sektörünün bakış açısının da değişeceğini aktaran Atış, gayrimenkul sektörünün geleceğinin yaşam alanları oluşturma konseptinde olduğuna inandığını ifade etti.

Atış, "Sektörümüz için karma yaşam alanlarında, kiralama ve satış gelirlerinin yanına artık yaşam alanlarının geri hizmetlerini karşılama, yönetim, danışmanlık gibi yeni kazanç alanları da açılıyor. Downtown'la ülkemizde de artık daha tanınır hale gelen gayrimenkul yatırım fonları da emlak sektöründe yeni çağın anahtarlarından olacak. Biz Atış İnvest aracılığıyla ve Re-Pie ortaklığıyla Downtown AVM'nin gayrimenkul yatırım fonlarını talebe arz ettik. Bunun sonucunda çok kısa bir sürede 3 milyar lirayı aşan değeriyle Atış İnvest Türkiye'nin en büyüğü konumuna geldi. Bu yüzden biz inanıyoruz ki Downtown, önce bölgeyi kalkındıracak, sonra sektöre bir ivme kazandırarak gayrimenkul üretimi vizyonunu ileri taşıyacaktır." değerlendirmesini yaptı.