Bursa'da yeni köprü ulaşıma açılıyor

Yeni köprü ve kavşaklarla Bursa trafiğine nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, Acemler'den Yunuseli'ye bağlantıyı sağlayacak Fuat Kuşçuoğlu köprüsünü 22 Temmuz Cumartesi (Yarın) günü ulaşıma açıyor.

Bursa'da ulaşımın sorun olmaktan çıkması amacıyla yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kent merkezindeki ulaşım yatırımlarında özellikle Acemler bölgesine odaklanan Büyükşehir Belediyesi, bağlantı kollarındaki şerit genişletmesi, Hayran Cadde ile Oulu Cadde'nin tüp geçitle bağlanması ve Mudanya Kavşağı'na yapılan ilave kollarla trafik yükününün azaltılması çalışmalarının yapıldığı Acemler'e yeni bir köprü daha kazandırdı. Yakın Doğu Çevre Yolu'nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü yapıldı. Fuat Kuşçuoğlu köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçlar Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden yeni köprü ile doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ne bağlanabilecek.

Özellikle kentin güney bölgesi ve İzmir yönünden gelen araçların Acemler Kavşağı'na girip, Yakın Doğu Çevre Yolu'nu kullanarak, U dönüşü yaptıktan sonra Yunuseli bölgesine bağlanmasından kaynaklı yoğunluk da yeni köprü ile tamamen ortadan kalkacak. Fuat Kuşoğlu köprüsü ile artık bu araçlar Yakın Doğu Çevre Yolu'na yönlenmeden doğrudan kavşak üzerinden Yunuseli'ye bağlanabilecek ve böylelikle trafiğin seyri de hızlanacak.

Artık son rötuşların yapıldığı Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü, 22 Temmuz Cumartesi (Yarın) günü saat 10.00'dan itibaren trafiğe açılacak. - BURSA