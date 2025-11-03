Haberler

Bursa'da Yavru Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı

Güncelleme:
Bursa'da 10 metrelik havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çabasıyla kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi.

BURSA'da, 3 katlı bir apartmanda 10 metrelik havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

Yıldırım'ın Baruthane Mahallesi'nde bir yavru kedinin apartman havalandırma boşluğuna düştüğü ihbarını alan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye gitti. Gerekli güvenlik önlemlerini alarak özel ekipmanlar ile 3 katlı binanın 10 metrelik havalandırma boşluğuna inen ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yavru kediyi kurtardı. Yavru kedi, havalandırma boşluğuna ulaştırılan pusetle yukarı çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kedi, güvenli bir alana bırakıldı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK- Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
