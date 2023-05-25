Bursa'da yavru ayı ameliyat edildi

BURSA'da ormanlık alanda bulunan 1,5 aylık yavru ayı, sağ ön ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat edilip, koruma altına alındı.

Bursa'nın Gürsu ilçesi kırsalında yürümekte güçlük çeken yavru ayıyı gören vatandaşlar, Gürsu Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Ekipler, hareket etmekte güçlük çeken ayıyı teslim aldı. DKMP Bölge Müdürlüğü veteriner hekimlerince yapılan kontrolde, 1,5 aylık yavru ayının sağ ön ayağında kırık belirlendi. Ayı, bunun üzerine Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Ayı, burada yaklaşık 2 saat süren operasyonla ameliyat edildi ve ayağı alçıya alındı. Ayı, DKMP Bölge Müdürlüğü kontrolünde Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan Ovakorusu Ayı Barınağında koruma altına alındı. Operasyonu yapan veterinerler tarafından 'Mayıs' adı verilen ayının, barınakta tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılıp bırakılmayacağına karar verilecek. FOTOĞRFAFLI