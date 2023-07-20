Bursa'da yaşlı kadına köpek saldırdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Edebey Mahallesinde ki tarlada meydana geldi. Köpek, kadını sol bacağından ısırarak yaraladı. Jandarma konuyla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da yaşlı kadına köpek saldırdı
BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Edebey Mahallesinde ki tarlada meydana geldi. Türkan Demiral (63), tarlada çalıştığı sırada komşusu Gülbeyaz A.'nın köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, kadını sol bacağından ısırarak yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma konuyla ilgili tahkikat başlattı.
İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması talimatı verdi. Sizce sokak köpekleri toplatılmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) July 20, 2023