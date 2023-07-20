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Bursa'da yaşlı kadına köpek saldırdı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Edebey Mahallesinde ki tarlada meydana geldi. Köpek, kadını sol bacağından ısırarak yaraladı. Jandarma konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da yaşlı kadına köpek saldırdı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Edebey Mahallesinde ki tarlada meydana geldi. Türkan Demiral (63), tarlada çalıştığı sırada komşusu Gülbeyaz A.'nın köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, kadını sol bacağından ısırarak yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yaşam

Jandarma İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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