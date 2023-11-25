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Bursa'da yaşlı kadın ev yangınında hayatını kaybetti

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Yaşam Haberleri
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'da bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Kaniye D'nin (90) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, içeride bulunan Kaniye D'nin öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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