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Bursa'da yaşlı kadın ev yangınında hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.