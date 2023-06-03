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Bursa'da Yaralanan Yaya Hastanede Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yaralanan Yaya Hastanede Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yıldırım ilçesinde dün yaşanan kazanın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feyyaz Durbak (28), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldırım ilçesinde dün yaşanan kazanın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feyyaz Durbak (28), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durbak'a, Yakın Çevre Yolu 11 Eylül Bulvarı'nda bariyerleri aşarak yolun karşısına geçtiği sırada, İ.G. idaresindeki 06 AOF 69 plakalı otomobil çarpmıştı.

Yaralanan Durbak, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Yaşam

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıldırım Bursa Yaşam Haberler

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