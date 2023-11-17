Bursa'da Yangında 18 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında 18 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki iki katlı müstakil evde ısıtıcının neden olduğu iddia edilen yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Yasemin E'yi evden çıkarttı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiyecilerin evin yıkılan duvarının altında bulduğu Yasemin E'nin 18 aylık bebeği Egemen E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı anne, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı, bebeğin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.