Bursa'da yağış nedeniyle kaza: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç, kamyonet ve TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Seyfi Kara (70) yönetimindeki 35 NLM 89 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet İpek'in (47) kullandığı 16 AAB 89 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan kamyonet de kırmızı ışıkta bekleyen Sedat Şahin (36) idaresindeki 43 DE 560 plakalı TIR'a arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada sürücü İpek ile Havva Kara (69) yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)