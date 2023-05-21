Bursa'da kent merkezine inen yabani hayvanlar vatandaşların kamerasına yansıdı. Uludağ yolundaki bir ayı yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçerken, sokak arasında gezen sansar ve tilki çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu.

- Bursa'da yabani hayvanlar şehir merkezinde

BURSA - Bursa'da kent merkezine inen yabani hayvanlar vatandaşların kamerasına yansıdı. Uludağ yolundaki bir ayı yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçerken, sokak arasında gezen sansar ve tilki çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu.

Bursa Zeyniler Köyünde Uludağ yolu üzerinde görülen ayının hareket halindeki araçları görünce yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçtiği görüldü. Yıldırım Teleferikte ise sokak arasında gelen sansar ile Yunuseli Mahallesi'nde gezen tilkinin bina sakinlerinin şaşkın bakışları arasında dolandığı anlar kameraya yansıdı.