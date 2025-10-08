Bursa'da Yaban Hayatı: Kızılgeyik ve Yavruları Fotokapana Yansıdı

BURSA'da yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara kızılgeyik ile yavruları yansıdı.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik (Cervus elaphus), Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları 2 metreye kadar ulaşıyor. Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana kızılgeyik ile yavruları yansıdı.

'ANNELERİNİN İZİNDE EMİN ADIMLARLA'

Genellikle yavrularıyla birlikte küçük gruplar halinde yaşayan, sakin adımlarla ilerleyip, ormana doğru giderek gözden kaybolan dişi kızılgeyik ile iki yavrusu, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Annelerinin izinde emin adımlarla" sözleriyle paylaşıldı.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,