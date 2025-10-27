Haberler

Bursa'da Yaban Hayatı: Fotokapanda Kızılgeyik Görüntülendi

Güncelleme:
Bursa'da ormanlara kurulan fotokapana çalılıklarda otlayan kızılgeyik yansıdı. Kızılgeyik, yaban hayatının zenginliğini ve huzurunu gözler önüne seriyor.

BURSA'da, yaban hayatı görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapana çalılıklarda otlayan kızılgeyik yansıdı.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik (Cervus elaphus), Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları ise 2 metreye kadar ulaşıyor. Kızılgeyik, Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.

'YABAN HAYATININ HUZURLU RİTMİNİ YANSITIYOR'

Ormandaki çalılıklarda otlayan kızılgeyiğin görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Fotokapanımıza yakalanan bu Kızıl Geyik, çalıdan aldığı bir ısırıkla ormanın zenginliğini gözler önüne seriyor. Hayati bir beslenme anı, yaban hayatının huzurlu ritmini yansıtıyor" sözleriyle paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
